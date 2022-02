Addio alla grande Monica Vitti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Maria Luisa Ceciarelli in arte Monica Vitti, ci ha lasciati. L’attrice nota per la sua voce roca è morto oggi all’età di 90 anni. Ha ottenuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d’argento, dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera), un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastiàn e una candidatura al premio Bafta. “Cara Monica, con te se ne va una grande attrice italiana. Sei stata un’icona e una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera Regina”. Lo scrive Aurelio De ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Maria Luisa Ceciarelli in arte, ci ha lasciati. L’attrice nota per la sua voce roca è morto oggi all’età di 90 anni. Ha ottenuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d’argento, dodici Globi d’oro (di cui duecarriera), un Ciak d’orocarriera, un Leone d’orocarriera a Venezia, un Orso d’argentoBerlinale, una Concha de Plata a San Sebastiàn e una candidatura al premio Bafta. “Cara, con te se ne va unaattrice italiana. Sei stata un’icona e una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera Regina”. Lo scrive Aurelio De ...

