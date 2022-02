Ucraina, Draghi sente Putin: «Impegno per una de-escalation». Mosca garantisce le forniture di gas all’Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Mario Draghi e Vladimir Putin hanno avuto oggi, 1° febbraio, un confronto sulla crisi Ucraina e sulle relazioni tra Italia e Russia. Stando a quanto si apprende, il presidente del Consiglio ha lanciato un appello al presidente russo per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un peggioramento della crisi. Nel corso del colloquio telefonico, stati concordati un Impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Da parte sua, Putin ha confermato l’intenzione di Mosca di «continuare a sostenere stabili forniture di gas all’Italia», secondo quanto afferma il Cremlino, citato dalla agenzia Tass. Nella conversazione «sono stati discussi ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Marioe Vladimirhanno avuto oggi, 1° febbraio, un confronto sulla crisie sulle relazioni tra Italia e Russia. Stando a quanto si apprende, il presidente del Consiglio ha lanciato un appello al presidente russo per una de-delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un peggioramento della crisi. Nel corso del colloquio telefonico, stati concordati uncomune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Da parte sua,ha confermato l’intenzione didi «continuare a sostenere stabilidi gas», secondo quanto afferma il Cremlino, citato dalla agenzia Tass. Nella conversazione «sono stati discussi ...

