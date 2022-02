Triste siparietto in tv, De Benedetti offende Salvini: “E’ una nullità!”. E la Gruber si diverte (video) (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo in contumace a Matteo Salvini va in onda, senza alcun contraddittorio, nel solito salottino “rosso” di Otto e mezzo, dove Lilli Gruber ospita uno dei suoi opinionisti preferiti, la tessera numero 1 del Pd, l’ingegner Carlo De Benedetti. Il clima è di festa, per la rielezione di Mattarella al Quirinale, con i soliti ospiti mono-tematici sull’Italia che avanza grazie alle grandi mosse di Enrico Letta, come il direttore della Stampa Massimo Giannini, la Gruber è in grande forma, come sempre, nel bacchettare il centrodestra, con Salvini consueta ossessione. “Salvini è una nullità!“. “Ahahaha”. Chissà se l’ex europarlamentare del Pd ogni tanto si pone il problema di stare su una tv che viene vista da tutti gli italiani, anche quelli che non la pensano come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo in contumace a Matteova in onda, senza alcun contraddittorio, nel solito salottino “rosso” di Otto e mezzo, dove Lilliospita uno dei suoi opinionisti preferiti, la tessera numero 1 del Pd, l’ingegner Carlo De. Il clima è di festa, per la rielezione di Mattarella al Quirinale, con i soliti ospiti mono-tematici sull’Italia che avanza grazie alle grandi mosse di Enrico Letta, come il direttore della Stampa Massimo Giannini, laè in grande forma, come sempre, nel bacchettare il centrodestra, conconsueta ossessione. “è una“. “Ahahaha”. Chissà se l’ex europarlamentare del Pd ogni tanto si pone il problema di stare su una tv che viene vista da tutti gli italiani, anche quelli che non la pensano come ...

Advertising

Quoque_Tu_Brute : RT @SecolodItalia1: Triste siparietto in tv, De Benedetti offende Salvini: “E’ una nullità!”. E la Gruber si diverte (video) - SecolodItalia1 : Triste siparietto in tv, De Benedetti offende Salvini: “E’ una nullità!”. E la Gruber si diverte (video)… - ClaSpagnuolo : @Raffael38115989 @leo1908MI @Pistogolblasta2 A me sembra che la parte del bambino bullizzato la stai facendo tu, vi… -