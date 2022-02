Torino, ragazza rom di 14 anni denuncia la famiglia: 'Mi picchiano se non rubo' (Di martedì 1 febbraio 2022) Come riportato dal quotidiano Leggo , un giorno il piccolo si reca alla caserma dei carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti. Anche lui veniva costretto dalla mamma e dai fratelli, sotto ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Come riportato dal quotidiano Leggo , un giorno il piccolo si reca alla caserma dei carabinieri perre i maltrattamenti subiti. Anche lui veniva costretto dalla mamma e dai fratelli, sotto ...

Advertising

stanzaselvaggia : Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia… - stanzaselvaggia : Una ragazza giovanissima, alla manifestazione di Torino, mche chiede ai poliziotti perché stanno picchiando dei ra… - stanzaselvaggia : A Torino peggio ancora, una ragazza svenuta, altri portati in ospedale. Per settimane si sono permessi cortei no va… - ooltremareo : RT @stanzaselvaggia: Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia ce… - ClaudioClalup : RT @xblunotte: La strategia dei manganelli x spaventare gli studenti in piazza e non farli protestare Ragazza con anca rotta altra ragazza… -