Taylor Mega in bikini rosso sulla neve di St Moritz

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 1 febbraio 2022) Talmente hot da far sciogliere la. Un weekend a St.persi rivela l’occasione perfetta per sfoggiare… il! L’influencer approfitta del sole tiepido che riscalda l’Engandina per uscire in mezzo allae farsi scattare qualche fotografia mezza svestita. Ai piedi gli scarponcini, ma per il resto pelle nuda e brividi. Soprattutto per i follower che non sanno che angolatura scegliere: meglio il fondoschiena oppure il décolleté per surriscaldare l’atmosfera? “cambiamento climatico” scrive tra i commenti Stefano Pinto. Le amiche Dayane Mello, Valentina Vignali, Margot Ovani rispondono con l’emoticon del fuoco, perchéè davvero bollente. Del resto, l’influencer ci ha abituato a pose audaci e ...