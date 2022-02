Stadi, speranza per la capienza al 100% entro fine febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) Sempre attuale il tema legato alla capienza negli Stadi Con il prossimo turno di campionato gli Stadi saranno nuovamente aperti al 50% dopo due partite disputate con appena 5 mila spettatori. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l’obiettivo è quello di aumentare la capienza già per la fine del mese. La speranza è quella di poter tornare al massimo della capienza entro la fine di febbraio, speranza dipesa dal prosieguo della curva epidemiologica e dalle ospedalizzazioni. Il discorso riguarderà, eventualmente, anche i limiti per gli sport al chiuso, attualmente fermi al 35 per cento. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Sempre attuale il tema legato allanegliCon il prossimo turno di campionato glisaranno nuovamente aperti al 50% dopo due partite disputate con appena 5 mila spettatori. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l’obiettivo è quello di aumentare lagià per ladel mese. Laè quella di poter tornare al massimo dellaladidipesa dal prosieguo della curva epidemiologica e dalle ospedalizzazioni. Il discorso riguarderà, eventualmente, anche i limiti per gli sport al chiuso, attualmente fermi al 35 per cento. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

fantinfr19 : Caro Speranza e Governo allora da domani apri le discoteche e stadi che è meglio !!!! Così non ci sto veramente !!!! - Eliaaxl99 : La cosa più divertente è che sto facendo lezione oggi quindi su Twitter sono entrato solo per mettere sti due meme.… - dali_luca : @Cartabellotta L'abbiamo fatta, ma speranza ci chiude gli stadi comunque. Allora!!!!!!!!!! - MarcoZuccotti1 : RT @MartinKeufaver: C O V I D R O A D M A P Settembre: - obbligo vaccinale per over 50 Ottobre: - diminuita capienza stadi a max 1000 p… - SimonaV96 : Mi prende un sacco bene a pensare a questa minima scintilla di speranza accesa da Niccolò per gli stadi.. Quanto ne ho bisogno porca troia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi speranza Via libera alla riapertura delle discoteche in Italia Un barlume di speranza per tantissimi addetti al settore, impazienti di tornare al lavoro che amano. 'Tutte le attività sono aperte: stadi, teatri, cinema, ma non le discoteche" ha affermato ...

Green pass, vaccini e viaggi: domani le nuove regole ... così come per accedere agli eventi sportivi, quindi a partire dagli stadi, dove è stata anche ... sancite da un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dei giorni scorsi. Innanzitutto sui ...

Serie A, l’obiettivo è ritornare negli stadi al 100% entro fine mese CalcioNapoli1926.it Stadi, obiettivo 100% di capienza entro fine febbraio Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è tornare alla normalità, tornare il prima possibile al 100%, per rivedere dopo, due anni di pandemia, gli stadi finalmente pieni. La speranza è quella di ...

Abano si prepara ai societari Allievi Presentata ufficialmente ad Abano Terme, in occasione dell'annuale festa sociale dell'Atletica Vis Abano, il Campionato di società Allievi, finale A, che il 20 e 21 giugno 2009 si svolgerà nella città ...

Un barlume diper tantissimi addetti al settore, impazienti di tornare al lavoro che amano. 'Tutte le attività sono aperte:, teatri, cinema, ma non le discoteche" ha affermato ...... così come per accedere agli eventi sportivi, quindi a partire dagli, dove è stata anche ... sancite da un'ordinanza del ministro della Salute Robertodei giorni scorsi. Innanzitutto sui ...Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è tornare alla normalità, tornare il prima possibile al 100%, per rivedere dopo, due anni di pandemia, gli stadi finalmente pieni. La speranza è quella di ...Presentata ufficialmente ad Abano Terme, in occasione dell'annuale festa sociale dell'Atletica Vis Abano, il Campionato di società Allievi, finale A, che il 20 e 21 giugno 2009 si svolgerà nella città ...