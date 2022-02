Advertising

moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: crolla Salvini, volano Meloni e Paragone. Effetto-Quirinale? ?? - gambettino : Se il sondaggio di Ixe, che ha dato sempre #italiaviva al 1,3 %, adesso ci dà al 2,6 (il doppio) vuol dire che siam… - GesuMioSignore : RT @infoitinterno: Sondaggi politici: dopo il Quirinale balzo di Fratelli d’Italia, Lega ai livelli del 2018 - crochets_monia : RT @fanpage: Il Pd è ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani, recupera Fratelli d'Italia, perde qualche punto la Lega https:… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il Pd è ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani, recupera Fratelli d'Italia, perde qualche punto la Lega https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

leggi anche Salvini scioglie la Lega per fondare il Partito Repubblicano? Ecco quanto vale: Salvini a picco Sorride solo al Movimento 5 Stelle tra i partiti di governo l' ultimo .../ 44% per elezione diretta Quirinale. Covid, 33% boccia linea Draghi LA FAIDA INTERNA AL M5S: "CONTE GLIELA FARÀ PAGARE A DI MAIO?" La faida interna al Movimento 5Stelle è appena ...Però i partiti euroscettici, seppure in crisi dopo questa settimana di tensioni, sono in testa ai sondaggi. Se diamo uno sguardo all’Europa poi, scopriamo che in Portogallo l’estrema destra incassa ...In discussione non c’è ovviamente la conclusione della vicenda quirinalizia: Sergio Mattarella da Capo dello Stato ha sempre goduto a Nordest di ampi consensi (l’ultimo sondaggio del ... e lacerazioni ...