Sanremo 2022, da Napoli in 'missione': "Incontrare Mahmood" – Video (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – (dall'inviata Silvia Mancinelli) – Quando mancano poche ore all'inizio del festival, davanti agli alberghi più importanti di Sanremo ci sono già schiere di giovani e giovanissimi in attesa di incrociare i big in gara. "Siamo arrivati da Napoli – spiegano Beatrice e Ivan all'Adnkronos – Prima abbiamo visto alla reception Dario (Mangiaracina, della Rappresentante di Lista, ndr) in pigiama. Speriamo di incontrarli tutti". "Io sono qui per Mahmood – interviene un'altra ragazza – ma so che anche Ana Mena dorme qui e mi basta anche solo un autografo". L'articolo proviene da Italia Sera.

