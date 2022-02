Roma, sanzioni a raffica per commercianti e cittadini senza Green Pass (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma. Se la curva dei contagi sembra cominciare finalmente a dare qualche segno di cedimento, non arretrano invece i controlli da parte de Carabinieri, affinché le norme di contenimento pandemia vengano rispettate dagli esercenti. Questa volta, nel mirino dei militari, le zone nei pressi delle fermate della metro di Santa Maria del Soccorso, Pietralata e Ponte Mammolo. Gli accertamenti sono volti alla verifica della normativa per la prevenzione dei contagi da Covid-19, e poi si sono estesi in diverse attività commerciali della zona. Leggi anche: Roma, niente donne al circolo canottieri Aniene: ”diritti dei soci solo a maschi maggiorenni” Piovono multe negli esercizi commerciali di Roma In 3 distinti casi sono state elevate delle sanzioni amministrative per un importo totale di 4000 euro. I titolari di una pizzeria al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022). Se la curva dei contagi sembra cominciare finalmente a dare qualche segno di cedimento, non arretrano invece i controlli da parte de Carabinieri, affinché le norme di contenimento pandemia vengano rispettate dagli esercenti. Questa volta, nel mirino dei militari, le zone nei pressi delle fermate della metro di Santa Maria del Soccorso, Pietralata e Ponte Mammolo. Gli accertamenti sono volti alla verifica della normativa per la prevenzione dei contagi da Covid-19, e poi si sono estesi in diverse attività commerciali della zona. Leggi anche:, niente donne al circolo canottieri Aniene: ”diritti dei soci solo a maschi maggiorenni” Piovono multe negli esercizi commerciali diIn 3 distinti casi sono state elevate delleamministrative per un importo totale di 4000 euro. I titolari di una pizzeria al ...

