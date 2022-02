Richiedo asilo artistico La nuova call per artisti | compegnie e collettivi

Leggi su udine20

(Di martedì 1 febbraio 2022) È stata lanciata la2022 di “”,promossa dai Festival In\Visible Cities e Contaminazioni Digitali, organizzati dall’associazione Quarantasettezeroquattro, in collaborazione con A.Associati e PimOff! Il bando offre spazi, tempi e risorse economiche e materiali per scrivere, creare, sperimentare. A CHI È DEDICATA? – Laè rivolta a singolidi qualsiasi nazionalità, purché maggiorenni; ma anche a gruppi,e compagnie. I candidati potranno presentare uno spettacolo, una performance, un’installazione multimediale da sviluppare in residenza in due o 3 tappe presso le realtà proponenti o, in alternativa, proporre l’ospitalità di un progetto che ha già debuttato in spazi urbani o ...