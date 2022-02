Rangers | Van Bronckhorst | «Ramsey? Troppo presto per giocare»

Advertising

gilnar76 : Ramsey Rangers, problemi fisici per il gallese. Van Bronckhorst: «Non è disponibile» #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Ramsey Rangers, problemi fisici per il gallese. Van Bronckhorst: «Non è disponibile» - - junews24com : Van Bronckhorst entusiasta di Ramsey: «Qualità, esperienza e leadership» - junews24com : Van Bronckhorst entusiasta di Ramsey: «Qualità, esperienza e leadership» - - loZibbo : @Scass_andra Glasgow Rangers che peraltro è allenato da Giovanni van Bronckhorst.... GIOVANNI, guarda caso come Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangers Van

... Kasius (d, Volendam), Rojas (c, Crotone), Mercier (D, Lille), Hodzic (C, Goteborg) Cessioni:... Ihattaren (c, Ajax), Dragusin (d, Salernitana), Kulusevski (a, Tottenham), Ramsey (c,) Lazio ...... con Aaron Ramsey che nelle prossime ore potrebbe diventare un nuovo calciatore dei Glasgow. 20.02 -DE BEEK ALL'EVERTON Il centrocampista olandese raggiunge Lampard: arriva in prestito ...9:07 Voormalig PSV'er Jordy de Wijs vervolgt zijn carrière in Duitsland De bij PSV opgeleide Jordy de Wijs speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij Fortuna Düsseldorf. De Wijs (27) staat ...Aaron Ramsey non è ancora pronto per l’esordio con la maglia dei Rangers. A Football Daily, il tecnico degli scozzesi Giovanni Van Bronckhorst ha parlato delle condizioni dell’ex Juventus. INFORTUNIO ...