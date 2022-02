Morandi | «Il mio messaggio di speranza | ne abbiamo bisogno»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un ragazzo Giannilo è sempre. Non per modo di dire o per fargli un complimento. E neppure perché conserva un sorriso entusiasta e mantiene un fisico iper in forma (grazie alla corsa mattutina) con cui indossa al meglio le divise sanremesi create da Giorgio Armani. È giovaneperché ama quello che fa e amare (perdonate ma siamo pur sempre a Sanremo) significa non dare mai nulla per scontato. Al netto della terribile ustione, del Covid e di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

outspacecarryon : gianni morandi ha toccato il braccio di Louis, è il mio idolo - paolaabenavoli : #Sanremo2022 il mio podio di stasera: #mahmoodeblanco, #Morandi, #Ranieri. Boomer un po' contemporanea #tvtalk - ilMenestrelloh : RT @ilMenestrelloh: Gianni Morandi standing ovation + ha urlato FANTASANREMO. Mamma mia ti voglio bene come se fossi mio padre #Sanremo2022 - TvTalk_Rai : RT @Veruska_Lusardi: @TvTalk_Rai Il mio podio della prima serata è: 1. Mahmood e Blanco - 'Brividi' 2. Michele Bravi - 'Inverno dei fiori'… - fromLAXtoLHR : Il mio podio: 1. Mahmood e Blanco 2. Rkomi 3. pari merito tra Michele Bravi e Gianni Morandi #Sanremo2022 -

