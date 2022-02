Michela Murgia: “La malattia non è una cosa di cui vergognarsi” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi”. La scrittrice Michela Murgia, classe 1972, sceglie di rivelare i suoi problemi di salute con un post su Facebook per i fan che le hanno “scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane”, facendola “sentire meno sola”. “Sognavo di iniziare l’anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi. Invece l’ho iniziato dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato” sottolinea. “Certe cose potrò farle, ma altre no e i lunghi spostamenti e le situazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lanon è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o unadi cui vergognarmi”. La scrittrice, classe 1972, sceglie di rivelare i suoi problemi di salute con un post su Facebook per i fan che le hanno “scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane”, facendola “sentire meno sola”. “Sognavo di iniziare l’anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi. Invece l’ho iniziato dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato” sottolinea. “Certe cose potrò farle, ma altre no e i lunghi spostamenti e le situazioni ...

