Il rischio di cambiare la legislazione sui porti La lezione del prof Carbone

In questo momento storico, le sfide globali coinvolgono non solo il trasporto marittimo ma anche le infrastrutture ad esso relative. Così, le infrastrutture portuali europee e italiane manifestano tutta la loro importanza fondamentale. Da un punto di vista normativo, pertanto, l'Unione europea comprende i porti nell'ambito oggettivo che riguarda le infrastrutture, trattandosi di impianti essenziali per i traffici e i commerci, anche se tecnicamente si rifà solo ad alcuni principi molto generali, che trovano una disciplina più dettagliata e precisa nelle disposizioni normative dei singoli Stati membri. In generale, comunque, è indubbio l'interesse di attrarre gli investimenti nei porti, soprattutto in quelli italiani, perché se da un lato accresce le risorse economiche a loro disposizione per adeguarli all'evoluzione dei traffici, dall'altro ne ...

