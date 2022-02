GF Vip, Aldo e il retroscena con Belli: “Nelle pubblicità lui mi si avvicina…” (Di martedì 1 febbraio 2022) In una delle ultime puntate del GF Vip, in studio sono avvenuti degli accesi scontri che hanno visto protagonista Alex Belli. A raccontare cosa è avvenuto dietro le quinte è stato Aldo Montano, tra i concorrenti più amati di questa sesta edizione. “Nelle pubblicità lui mi si avvicina…” – Agli inizi di questa sesta edizione del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) In una delle ultime puntate del GF Vip, in studio sono avvenuti degli accesi scontri che hanno visto protagonista Alex. A raccontare cosa è avvenuto dietro le quinte è statoMontano, tra i concorrenti più amati di questa sesta edizione. “lui mi si” – Agli inizi di questa sesta edizione del L'articolo

Advertising

Valee_82 : RT @Chicco16061210: #gfvip gianmaria e Aldo abbracciati per tutto il ballo. IL GF VIP CHE CI MERITAVAMO... PURTROPPO DA OGGI POSSO SMETTERE… - dracky_deda : RT @Chicco16061210: #gfvip gianmaria e Aldo abbracciati per tutto il ballo. IL GF VIP CHE CI MERITAVAMO... PURTROPPO DA OGGI POSSO SMETTERE… - Chicco16061210 : #gfvip gianmaria e Aldo abbracciati per tutto il ballo. IL GF VIP CHE CI MERITAVAMO... PURTROPPO DA OGGI POSSO SMETTERE DI GUARDARLO. - luIuriant : 'Stavo guardando la scritta che correva, hashtag GF Vip, è molto bella, fantastica” Aldo Montano pieno, pienissimo… - simo66619 : Ma ancora sti tre???? Aldo non è per loro lo share aspettiamo di vedere gli altri della casa!!! #gf vip #jeru -