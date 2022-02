Emigratis | Pio e Amedeo ritornano con nuove puntate | l’annuncio

Leggi su vesuvius

(Di martedì 1 febbraio 2022), il famosissimo programma con Pio epotrebbe ripartire molto presto:incredibile Soltanto qualche settimana fa ha esordito il film con Pio e, Belli ciao, diretto da Gennaro Nunziante, già regista di riferimento di Checco Zalone. La pellicola ha riscosso un successo esagerato, incassando di 489.739 euro nel primo giorno di proiezione.(Fonte: Instagram)Si tratta della media di incasso più alta in questa stagione, meglio di Spider-Man: No Way Home e Matrix Resurrections. Pio ehanno già recitato in altri film come in Amici come noi di Enrico Lando e Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. Poche ore fa, poi, sono giunte grosse novità per i loro fan, in base a quanto riferito, infatti, dal blog di Davide Maggio, molto ...