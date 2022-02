Egitto, processo a Patrick Zaki aggiornato al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo a Patrik Zaki è stato aggiornato al 6 aprile. Lo ha reso noto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna, spiegando che prima dell'udienza è stato tenuto 'circa mezz'ora' nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) Ila Patrikè statoal 6. Lo ha reso noto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna, spiegando che prima dell'udienza è stato tenuto 'circa mezz'ora' nella ...

