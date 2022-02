Covid Germania oggi | salgono i contagi | oltre 162 600 casi

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a salire idio da Coronavirus in. Le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 162. 613. Una settimana fa erano 126.955, ricorda la Bild. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita a 1206,2dai 1176,8 di ieri, gli 894,3 di una settimana fa, i 220,3 di un mese fa. I decessi delle ultime 24 ore attribuiti al-19 sono stati 188, contro i 214 di una settimana fa. Da inizio pandemia sono guarite 7.705.000 di persone. Nello stesso periodo iaccertati sono stati 9.978.146. L'articolo proviene da Italia Sera.

ROMA (ITALPRESS) – "Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al Covid ... ci differenzia da Paesi come Austria, Germania e Olanda è che loro, per governare la pandemia, hanno adottato misure più restrittive delle nostre".