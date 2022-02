Contingente personale scolastico all’estero 2022 23 | il Maeci avvia il confronto con i sindacati Attivati 669 posti

(Di martedì 1 febbraio 2022) Da una nota pubblicata dalla Flc Cgil le prime informazioni sull'incontro svoltosi oggi 1 febbraio tra Organizzazioni sindacali esul/23 e sui futuri bandi. Durante la riunione in videoconferenza sono stati illustrati i criteri che porteranno alla definizione del. L'articolo .

remoomar : DESTINAZIONI ALL’ESTERO PER IL 2022/23 Il 1 febbraio 2022 il MAECI incontrerà le -

FLC CGIL

Il reclutamento straordinario delè previsto dal decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80 (... La sede di servizio del primodi addetti all'UPP sarà la Suprema Corte di Cassazione : il ...... in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, undiispettivo pari a 1.024 unità da ...Il Maeci illustra i criteri di rimodulazione del contingente, ma non presenta ancora il testo. Il 7 febbraio prevista la chiusura del confronto. Annunciato a breve il bando per i DS area inglese e ted ...Nel decreto si legge infatti che “in funzione dell’ampliamento delle competenze l’INL è autorizzato a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della ...