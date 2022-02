Cina, video di donna incatenata su TikTok: è bufera (Di martedì 1 febbraio 2022) Il video di una donna in Cina, madre di otto figli, ha suscitato indignazione sui social media in mandarino, perché rinchiusa in una capanna di un remoto villaggio a Xuzhou, nella provincia del Jiangsu, con una catena al collo e in condizioni molto precarie, soprattutto mentali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Attenzione alla notizia della 14enne che sarebbe morta per un colpo di pistola mentre girava un video su TikTok Finito su Douyin, il TikTok, il filmato è stato girato da un uomo che le ha fatto visita ed è visibilmente sconvolto da quanto vede: dopo averle portato vestiti puliti, le ha posto domande alle quali lei ha risposto in modo confuso e incerto. Il video, che ha collezionato solo ieri, lunedì 31 gennaio 2022, più di 190 milioni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildi unain, madre di otto figli, ha suscitato indignazione sui social media in mandarino, perché rinchiusa in una capanna di un remoto villaggio a Xuzhou, nella provincia del Jiangsu, con una catena al collo e in condizioni molto precarie, soprattutto mentali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Attenzione alla notizia della 14enne che sarebbe morta per un colpo di pistola mentre girava unsuFinito su Douyin, il, il filmato è stato girato da un uomo che le ha fatto visita ed è visibilmente sconvolto da quanto vede: dopo averle portato vestiti puliti, le ha posto domande alle quali lei ha risposto in modo confuso e incerto. Il, che ha collezionato solo ieri, lunedì 31 gennaio 2022, più di 190 milioni ...

La serata di gala CMG per la Festa della Primavera 2022 Il primo febbraio ricorre la prima giornata dell' Anno cinese della Tigre , e in tutta della Cina si respira atmosfera di Capodanno. Il 31 gennaio, si è tenuta la Serata di gala per la Festa ...il video ...

Cina, video di donna incatenata su TikTok: è bufera | Giornalettismo Giornalettismo.com Australia, il Capodanno lunare porta nuove speranze per combattere la pandemia L'anno che si è concluso era l'Anno del Bue (o del Bufalo). Proprio pochi giorni prima del Capodanno lunare del 2020 in Cina mise in lockdown la città di Wuhan, segnando l'inizio di due anni di ...

