Basket | Champions League 2021 2022 | Treviso va a strappi | Darussafaka s’impone 88-76

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non parte bene l’avventura della Nutribulletnel gruppo J degli ottavi di finale della. I veneti, nella seconda giornata, escono sconfitti dal campo del, vittorioso per 88-76. I turchi vincono meritatamente una partita in cui gli ospiti sembravano aver ribaltato la situazione alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo però c’è stato un deciso cambio di passo dei padroni di casa, che è valso l’incontro alla formazione anatolica. Per i trevigiani molto bene Bortolani (19 punti) e Sokolowski (17). Tutti gli altri invece hanno faticato parecchio ad entrare in ritmo. E’ mancato particolarmente l’apporto offensivo di Dimsa (solamente 8 punti). Ciò ha consentito ai turchi di fare la voce grossa sotto i ferri in ...