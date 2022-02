Amadeus con Ornella Muti: la scaletta e gli ospiti della prima serata di Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus questa sera aprirà le danze della 72esima edizione del Festival di Sanremo; al suo fianco – come co-conduttrice della serata, l’attrice Ornella Muti. Una serata che avrà come ospiti. Fra i tanti: Fiorello, il campione di tennis Matteo Berrettini, i Maneskin (che si esibiranno con una nuova canzone), Raoul Bova e Nino Frassica per lanciare la nuova stagione di Don Matteo e Claudio Gioè per la serie Màkari. Questo è invece l’ordine di uscita dei cantanti di stasera: Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi La Rappresentante di Lista Michele Bravi Massimo Ranieri Mahmood e Blanco Ana Mena Rkomi Dargen D’Amico Giusy Ferreri A votare questa sera (e domani sera) esclusivamente la Sala Stampa. Amadeus con ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022)questa sera aprirà le danze72esima edizione del Festival di; al suo fianco – come co-conduttrice, l’attrice. Unache avrà come. Fra i tanti: Fiorello, il campione di tennis Matteo Berrettini, i Maneskin (che si esibiranno con una nuova canzone), Raoul Bova e Nino Frassica per lanciare la nuova stagione di Don Matteo e Claudio Gioè per la serie Màkari. Questo è invece l’ordine di uscita dei cantanti di stasera: Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi La Rappresentante di Lista Michele Bravi Massimo Ranieri Mahmood e Blanco Ana Mena Rkomi Dargen D’Amico Giusy Ferreri A votare questa sera (e domani sera) esclusivamente la Sala Stampa.con ...

