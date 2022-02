Al via le nuove misure anti Covid. Verso allentamento, a marzo fine emergenza? (Di martedì 1 febbraio 2022) A due anni dall'inizio dello stato di emergenza arrivano i primi allentamenti ma fino al 10 febbraio resta l'obbligo di mascherina all'aperto, dal giorno successivo solo al ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) A due anni dall'inizio dello stato diarrivano i primi allentamenti ma fino al 10 febbraio resta l'obbligo di mascherina all'aperto, dal giorno successivo solo al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - Pontifex_it : Gesù percorre la via dei profeti: si presenta come non ce l’aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli, sensazio… - Johnnyi17257191 : @mbdsssredblack Ma figurati se uno come Kessie, il Presidente, così attaccato alla maglia, potrebbe fare una scelta… - ascalabrino74 : RT @gsantambrogio1: Dalla diretta voce dell’avvocato Taurini, a mio avviso l’esperto più autorevole e competente del retail italiano, una s… - raffaellamucci1 : RT @FabrizioDalCol: Speranza impone le nuove misure Covid ma si contraddice: ora arrivano i tagli alla sanità pubblica -