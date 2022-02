Addio a Tito Stagno |  il giornalista che annunciò  lo sbarco sulla Luna

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilaveva 92 anni. Celebre per aver fatto la cronaca dell’alggio, il 20 luglio 1969, poi ha diretto la Domenica Sportiva: fu per decenni uno dei volti più celebri della Rai

Corriere : ?? ULTM'ORA - Addio a #TitoStagno, il giornalista che raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna: aveva 92 anni - insopportabile : Apprendo ora su @Radio1Rai dalla voce di @giorgiozanchini che ci ha lasciato Tito Stagno. Non poteva che essere all… - fanpage : ?? Addio a uno dei nomi (e volti) storici del giornalismo italiano. #TitoStagno raccontò, tra le altre cose, lo sbar… - SecolodItalia1 : Addio a Tito Stagno, il giornalista che raccontò agli italiani la notte l’uomo sulla luna (video)… - Rita_Pavone_ : @Agenzia_Ansa Addio al grandissimo Tito Stagno. Fu lui ad accompagnarci nel primo sbarco sulla luna.Le sue parole,… -

ROMA. E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubblico. Il suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio 1969, quando ...È morto Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai: aveva 92 anni. A lui sono legati alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese ma non solo.