WEC, Sébastien Ogier a tempo pieno con Richard Mille Racing (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sébastien Ogier ha reso noto i propri programmi per il 2022 oltre all’impegno parziale nel Mondiale Rally. L’otto volte campione del mondo di Toyota si appresta a militare a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship a bordo di un’Oreca 07 Gibson del Richard Mille Racing, formazione che nella passata stagione era impegnata con un terzetto completamente femminile composto da Tatiana Calderon/Sophia Flörsch/Beitske Visser. La prima militerà a part-time in IndyCar nel prossimo anno, mentre non conosciamo gli impegni della tedesca e dell’olandese. Il francese si appresta al debutto nel mondo dei prototipi dopo aver disputato due test con l’hypercar di Toyota. Il nativo di Gap correrà ovviamente anche la 24 Ore di Le Mans nella serrata categoria dedicata ai prototipi, ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha reso noto i propri programmi per il 2022 oltre all’impegno parziale nel Mondiale Rally. L’otto volte campione del mondo di Toyota si appresta a militare anel FIA World Endurance Championship a bordo di un’Oreca 07 Gibson del, formazione che nella passata stagione era impegnata con un terzetto completamente femminile composto da Tatiana Calderon/Sophia Flörsch/Beitske Visser. La prima militerà a part-time in IndyCar nel prossimo anno, mentre non conosciamo gli impegni della tedesca e dell’olandese. Il francese si appresta al debutto nel mondo dei prototipi dopo aver disputato due test con l’hypercar di Toyota. Il nativo di Gap correrà ovviamente anche la 24 Ore di Le Mans nella serrata categoria dedicata ai prototipi, ...

WRC | Ogier ancora sul suo futuro: 'Tornare a tempo pieno nel Mondiale Rally? Non escludo nulla' ...al Rallye di Monte Carlo culminata con un secondo posto dopo una battaglia campale contro Sébastien ... Altri test WEC sulla Toyota GR010 Hybrid per Ogier Come sappiamo, non solo rally: per l'otto volte ...

