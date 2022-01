Vaccino | booster nel Lazio solo con Moderna Pfizer solo per giovani e No vax

(Di lunedì 31 gennaio 2022) per i richiami. soltanto per vaccinare gli under 18 e per prime le dosi ai No vax che hanno cambiato idea e hanno scelto di immunizzarsi. Il tutto in attesa dell'arrivo nei depositi del anche ...

Advertising

GiovaQuez : “Chi non è vaccinato si espone a gravi malattie e complicazioni inutili. C'è un vaccino sicuro ed efficace, usalo”.… - Agenzia_Ansa : Proroga della validità del Green pass (oltre i sei mesi previsti) per chi ha fatto la dose booster del vaccino Covi… - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'cresce significativamente il numero di persone che si sottopongono al #booster e di bambin… - MarioGuida4 : RT @Defcon1979: Quando cedi al sistema e decidi di farti il #booster controvoglia ma sei un personaggio famoso a #Trieste e ti riprendono i… - x_Thomas_ : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'cresce significativamente il numero di persone che si sottopongono al #booster e di bambini che han… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino booster

Salernonotizie.it

per i richiami. soltanto per vaccinare gli under 18 e per prime le dosi ai No vax che hanno cambiato idea e ... Il tutto in attesa dell'arrivo nei depositi del anche di Novavax, l'ultimo...nel Lazio solo con Moderna. Pfizer solo per giovani e No vax Sono passati due anni dall'inizio dello stato d'emergenza. Nessuno si aspettava una durata così lunga. Cosa le resta come ...Ha fatto il bis del booster, due volte la terza dose del vaccino anti-Covid per un errore ma, per fortuna Paola Vignali sta bene. "Non ho alcun sintomo – racconta la donna che ha 84 anni –. Ero tranqu ...Da martedì il certificato verde sarà ridotto da 9 a 6 mesi, servirà per entrare nei principali uffici ed attività. Tra le novità più attese, la scuola: quarantene più leggere. Colori delle regioni, re ...