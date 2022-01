Sassuolo, Dionisi accontentato: visite e firma per l’attaccante! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Sassuolo guarda al futuro e lo fa tutelandosi con Luca Moro, il baby attaccante classe 2001 ha svolto questa mattina le visite mediche con il club neroverde. Moro in forza al Catania in serie C è stato fin qui autore di una stagione stratosferica, i suoi numeri sono da capogiro con ben 20 gol segnati in solo 18 presenze. Il giovane attaccante si è recato questa mattina alle 10:30 nella sede del Sassuolo per poter firmare. Si attende ormai solo l’ufficialità per un colpo voluto fortemente da mister Dionisi. Moro Sassuolo CataniaI dettagli della trattativa Il giocatore dal Catania tornerà per fine prestito al Padova. Il club veneto lo venderà quindi al Sassuolo per 4 milioni più bonus ma gli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilguarda al futuro e lo fa tutelandosi con Luca Moro, il baby attaccante classe 2001 ha svolto questa mattina lemediche con il club neroverde. Moro in forza al Catania in serie C è stato fin qui autore di una stagione stratosferica, i suoi numeri sono da capogiro con ben 20 gol segnati in solo 18 presenze. Il giovane attaccante si è recato questa mattina alle 10:30 nella sede delper poterre. Si attende ormai solo l’ufficialità per un colpo voluto fortemente da mister. MoroCataniaI dettagli della trattativa Il giocatore dal Catania tornerà per fine prestito al Padova. Il club veneto lo venderà quindi alper 4 milioni più bonus ma gli ...

