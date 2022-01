Sanremo 2022, lunedì 1° febbraio prima serata: programma, cantanti in gara e ospiti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Martedì 1° febbraio inizia l'edizione numero 72 del Festival di Sanremo, la terza con la direzione artistica di Amadeus, che indosserà anche i panni di conduttore, affiancato da Fiorello, così come nelle ultime due edizioni. Sarà anche l'edizione che vedrà il ritorno del pubblico al teatro Ariston, dopo l'edizione a porte chiuse del 2021, a causa delle restrizioni anti-Covid. Per tutti gli spettatori obbligo di Green Pass rafforzato (vaccinati o guariti dal Covid) e mascherina FPP2 per tutta la durata dello spettacolo. Ornella Muti coconduttrice della prima serata. ospiti i Måneskin Nella prima serata del 72esimo Festival di Sanremo, Amadeus sarà affiancato nella conduzione, dalla prima, delle cinque donne annunciate qualche settimana ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 31 gennaio 2022) Martedì 1°inizia l'edizione numero 72 del Festival di, la terza con la direzione artistica di Amadeus, che indosserà anche i panni di conduttore, affiancato da Fiorello, così come nelle ultime due edizioni. Sarà anche l'edizione che vedrà il ritorno del pubblico al teatro Ariston, dopo l'edizione a porte chiuse del 2021, a causa delle restrizioni anti-Covid. Per tutti gli spettatori obbligo di Green Pass rafforzato (vaccinati o guariti dal Covid) e mascherina FPP2 per tutta la durata dello spettacolo. Ornella Muti coconduttrice dellai Måneskin Nelladel 72esimo Festival di, Amadeus sarà affiancato nella conduzione, dalla, delle cinque donne annunciate qualche settimana ...

