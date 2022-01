Sanremo 2022 | la guida | palinsesto | programma giornaliero | cantanti | ospiti | chi presenta

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Meno uno al debutto della 72esima edizione del Festival di. Siete sicuri di essere pronti per seguire al meglio la kermesse? Ecco lacompleta, giorno per giorno, per conoscere ildell’evento, iin gara, gli, chi presenterà e tutte le novità del Festival della Canzone Italiana, che andrà in scena da domani 1 febbraio fino a sabato 5 febbraio. ChiPer il terzo anno consecutivo, il padrone di casa al Teatro Ariston disarà Amadeus, che rivestirà anche in questa edizione il ruolo di conduttore e direttore artistico. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston ci saranno 5 co conduttrici nelle varie serate: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Il ...