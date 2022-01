Ribery verso l’addio al calcio | risoluzione con la Salernitana 

Advertising

infoitsport : Salernitana, Ribery verso l’addio. Il sostituto è Perotti - infoitsport : TMW - Salernitana, Ribery verso la risoluzione: può smettere. Perotti per sostituirlo - infoitsport : Salernitana, Ribery verso la rescissione. I granata puntano su Perotti - infoitsport : TMW - Ribery verso la risoluzione con la Salernitana - ILOVEPACALCIO : Salernitana: Ribery verso la risoluzione, trovato il sostituto - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ribery verso

SALERNITANA,L'ADDIO AL CALCIO. IL SOSTITUTO E' PEROTTI Preso atto della decisione, molto probabile di, la Salernitana ha già individuato il sostituto dell'ex Bayern Monaco . ...Dovrebbe sostituire Franck: il francese vala risoluzione ed è possibile che dica addio al calcio giocato dopo l'avventura in quel di Salerno. Il 38enne francese ha vinto con il Bayern ...15:30 - Il centrocampista Radovanovic verso la rescissione col Genoa. Interessa anche ai francesi del Troyes ma la Salernitana è in vantaggio. Lo riporta Sky Sport. 15:28 - Ex granata - ...Come riportato da TMW, Franck Ribery va verso la risoluzione del contratto con la Salernitana. Il francese, si legge, potrebbe anche dire addio al calcio giocato dopo l'esperienza a Salerno.