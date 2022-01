Pagamento Pensioni Febbraio e Marzo 2022: ultime notizie e date per poste italiane (Di lunedì 31 gennaio 2022) A causa della pandemia continua l’anticipo in posta per il Pagamento delle Pensioni e questo vale sia per il mese di Febbraio che per quello di Marzo 2022. Per Febbraio ricordiamo ancora una volta il calendario ufficiale diramato dalle poste, in un comunicato in cui è specificato anche che “Le Pensioni del mese di Febbraio per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 gennaio“. Pagamento Pensioni Febbraio 2022: tutte le date in poste italiane e banca Per chi possiede una carta Postamat, una Carta ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 31 gennaio 2022) A causa della pandemia continua l’anticipo in posta per ildellee questo vale sia per il mese diche per quello di. Perricordiamo ancora una volta il calendario ufficiale diramato dalle, in un comunicato in cui è specificato anche che “Ledel mese diper i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di unapay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 gennaio“.: tutte leine banca Per chi possiede una carta Postamat, una Carta ...

