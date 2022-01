Olimpiadi | Thoeni | ' speriamo che Goggia recuperi | ma il gruppo è buono'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) -di Pechino a un passo dal via, e "chebene, c'è ancora un po' di tempo. Le faccio tanti auguri, in discesa ha fatto vedere di più delle altre". Lo dice Gustavall'Adnkronos. "Poi si sono Brignone, Bassino, le ragazze nelle varie discipline vanno molto bene. Anche gli uomini, con Paris, Innerhofer, De Aliprandini, insomma la squadra azzurra parte bene sulla carta. Medaglie? Ci vuole anche un po' di fortuna eh.. -svicola-, possono arrivare certamente, difficile sbilanciarsi sui risultati: sono sempre le, il meglio dello sport".

Ora, passati i 70, gli basterebbe scendere da un ghiacciaio come faceva lui stesso, Gustav... la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Sapporo del 1972, in gigante. 'Cinquant' anni? Cavoli, mi ...... ripercorrendo le tappe più significative delle Olimpiadi invernali e quel fenomeno strabiliante ... grazie alle imprese sugli sci di Piero Gros, Gustavo Thoeni, Erwin Stricker, Helmuth Schalmzl e Tino ... Questa settimana comincerà la XXIV edizione dei Giochi olimpici riservati agli sport della neve e del ghiaccio. Pechino passerà alla storia come la prima località a ospitare la manifestazione a Cinque ...