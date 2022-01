Non mi lasciare, Diana o Boy erased? La tv del 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 31 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Non mi lasciare”. Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo – gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 31su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Non mi”. Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo – gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle ...

Advertising

MarcelloChirico : Situazione #Nandez ????: il presidente Giulini vuole l'obbligo di riscatto, la #Juventus non va oltre il diritto. Il… - disinformatico : Questo è Il Mattino (giornale svizzero). Una storia in quattro immagini. Non è bello copiare pari pari da Wikipedi… - MarcelloChirico : Visto che #DeJong adesso è in tendenza (strano ??) vi aggiungo che il giocatore vuole lasciare il @FCBarcelona_es .… - corezzimau : @FabryWrath @Roberta7416 @ManfrediPotenti Lei non ha il senso del ridicolo nemmeno davanti a uno che vota Mattarel… - Travagliato : @il_cappellini La verità è che la #Meloni prenderà un sacco di voti alle prossime elezioni, e lo sa perché? Quando… -