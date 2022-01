Nandez Juve, la pista si raffredda: la formula dell’affare l’ostacolo principale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: la trattativa con la Juve per Nandez si starebbe raffreddando a causa del nodo legato alla formula dell’affare I contatti tra Cagliari e Juventus per discutere in merito al futuro di Nahitan Nandez si sono intensificati in questi ultimi giorni. Il nodo che blocca la trattativa è la formula dell’affare. I bianconeri ragionano su un prestito oneroso (che si aggira attorno ai 2 milioni) con diritto di riscatto. I sardi invece – come ricorda questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport – puntano sui 18 mesi, in modo tale arrivare anche alla stagione successiva. Si unisce, inoltre, l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League della Vecchia Signora. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: la trattativa con lapersi starebbendo a causa del nodo legato allaI contatti tra Cagliari entus per discutere in merito al futuro di Nahitansi sono intensificati in questi ultimi giorni. Il nodo che blocca la trattativa è la. I bianconeri ragionano su un prestito oneroso (che si aggira attorno ai 2 milioni) con diritto di riscatto. I sardi invece – come ricorda questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport – puntano sui 18 mesi, in modo tale arrivare anche alla stagione successiva. Si unisce, inoltre, l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League della Vecchia Signora. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

