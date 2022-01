Medaglia al merito per Ibrahimovic dal re di Svezia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una Medaglia dal re di Svezia per Zlatan Ibrahimovic a riconoscimento di quanto fatto per il calcio svedese. L'annuncio è stato fatto via social dalla federcalcio locale. Assieme a Ibra, premiata ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unadal re diper Zlatana riconoscimento di quanto fatto per il calcio svedese. L'annuncio è stato fatto via social dalla federcalcio locale. Assieme a Ibra, premiata ...

Medaglia al merito per Ibrahimovic dal re di Svezia

Medaglia al merito per Ibrahimovic dal re di Svezia Zlatan e la leggenda del calcio femminile Caroline Seger ricevono la seconda più alta onoreficenza che può essere conferita a cittadini svedesi ...

