La camera chiusa ed i falsi miti sulla quarantena da Covid in casa (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'idea che passare la quarantena chiusi in una stanza sia sufficiente a non infettare i familiari che vivono nella propria casa è un falso mito. Uno studio dell'università di Rutgers (Stati Uniti) mostra come in aria, sia all'interno sia all'esterno di una stanza dove si è auto-isolato un infetto, sono presenti piccole particelle contenenti Rna del virus Sars-Cov-2. Questo risultato suggerisce che la trasmissione aerea pone a rischio tutti coloro i quali soggiornano in una casa in cui un malato di Covid vive isolato in una stanza. Lo studio, pubblicato nella rivista Annals of the American Thoracic Society è di fatto la prima ricerca sul contagio nelle i condizioni della routine familiare quotidiana. Siccome il numero di occupanti di una casa è generalmente maggiore nelle famiglie a basso reddito ...

