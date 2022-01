Italia in lutto, è morto all’improvviso il C.T. della nazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Umbria e tutto lo sport Italiano sono in lutto per la prematura scomparsa del 61enne Claudio Guazzaroni, karateka pluripremiato e commissario tecnico della nazionale Italiana Fijlkam che ha guidato Luigi Busà alla conquista del primo oro olimpico a Tokyo 2020. Toccanti le parole del figlio Francesco, che affida ai social un ricordo del padre: “Questa volta il cielo ha scosso il mondo, in particolare il mio mondo. Ogni bambino si ispira sempre a un supereroe, con tuta o mantello che sia… Beh, io il mio l’ho conosciuto subito. Mi ha donato la vita, mi ha insegnato a camminare e a diventare un uomo. Tu per me eri l’uomo più forte del mondo papà. Ma questo non lo dico solo, io ma tutto il mondo. Per quello che hai rappresentato, per lo sport e per ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Umbria e tutto lo sportno sono inper la prematura scomparsa del 61enne Claudio Guazzaroni, karateka pluripremiato e commissario tecnicona Fijlkam che ha guidato Luigi Busà alla conquista del primo oro olimpico a Tokyo 2020. Toccanti le parole del figlio Francesco, che affida ai social un ricordo del padre: “Questa volta il cielo ha scosso il mondo, in particolare il mio mondo. Ogni bambino si ispira sempre a un supereroe, con tuta o mantello che sia… Beh, io il mio l’ho conosciuto subito. Mi ha donato la vita, mi ha insegnato a camminare e a diventare un uomo. Tu per me eri l’uomo più forte del mondo papà. Ma questo non lo dico solo, io ma tutto il mondo. Per quello che hai rappresentato, per lo sport e per ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia lutto Dalla lite con Fedez al Festival di Sanremo: ecco chi è Fabio Rovazzi ...del 2016 questo ragazzo fino ad allora poco conosciuto ha conquistato le radio di tutta Italia e di ... - Nell'aprile del 2021 ha subito un lutto: il nonno è mancato a causa di Covid. A distanza di pochi ...

Morta Silvia Maestrelli, l'enologa originaria di Firenze aveva 54 anni Il mondo vinicolo è in lutto per la scomparsa di Silvia Maestrelli . La nota enologa e imprenditrice , originaria di , aveva 54 anni ed è morta lo scorso 28 gennaio a Milano, dopo una lunga malattia. Leggi anche > Silvia ...

Lutto in Fratelli d'Italia: morto improvvisamente a 38 anni il coordinatore Daniele Roncolato ilgazzettino.it La scomparsa di Felice Pellecchia, tricolore M55 d Un grave lutto ha colpito il mondo dell’atletica Master e di tutto il movimento podistico nazionale. Un infarto sul posto di lavoro ha stroncato la vita di Felice Pellecchia, campione italiano di mara ...

Morta Silvia Maestrelli, l'enologa originaria di Firenze aveva 54 anni Il mondo vinicolo è in lutto per la scomparsa di Silvia Maestrelli. La nota enologa e imprenditrice, originaria di Firenze, aveva 54 anni ed è morta lo scorso 28 gennaio a Milano, ...

