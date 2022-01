Giulia Salemi annuncia una nuova iniziativa solidale | i dettagli VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’influencerai fan unabenefica. Ecco il nuovo gesto di solidarietà: iL’influencer e conduttricecontinua a stupire i suoi fedelissimi fan con nuovi progetti. Dopo l’annuncio del suo prossimo debutto come inviata speciale a Sanremo per Radio Kiss Kiss in vista della 72esima edizione del Festival, la carriera della giovanesta spiccando il volo con importanti traguardi.è uno dei volti più amati sui social, i suoi affezionatissimi fan quotidianamente la sostengono nelle sue tantissime iniziative ed avventure. Nelle ultime oreattraverso Instagram hato una brillante...