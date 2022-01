F1 2022 | obbligatoria la vaccinazione completa per piloti e addetti ai lavori

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il paddock della F1 come una bolla, riservata esclusivamente a personemente vaccinate. Per il mondialetutto il personale della Formula 1 dovrà esseremente vaccinato contro il ...

La Gazzetta dello Sport

Il paddock della F1 come una bolla, riservata esclusivamente a persone completamente vaccinate. Per il mondiale 2022 tutto il personale della Formula 1 dovrà essere completamente vaccinato contro il coronavirus secondo le nuove regole stabilite dalla Fia: la decisione, che sarà introdotta nel regolamento per la ... Mascherina obbligatoria all'aperto, tempo di dire basta al dispositivo di protezione anti covid o meglio una (... 31 gennaio 2022 Nel regolamento per il 2022 inserita la regola che impone a tutto il personale del paddock il completamento del ciclo vaccinale contro il Coronavirus. Non saranno ammesse eccezioni ...