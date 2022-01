Everton | Lampard nuovo allenatore | “È un grande onore | combatteremo insieme”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Frankè ufficialmente ildell’, subentrato a stagione in corso a Rafa Benitez. L’ex centrocampista inglese, con esperienza in panchina al Chelsea tra il 2019 e il 2021, prenderà il posto del più esperto tecnico ex Liverpool alla guida dei Toffees. L’obiettivo della società di Liverpool è certamente migliorare la situazione in classifica, con la classifica della Premier che rappresenta un tragico sedicesimo posto. Il club britannico ha immediatamente regalato un rinforzo a centrocampo all’ex esponente di spicco dei Blues; ossia Donny Van de Beek, recentemente prelevato dal Manchester United in prestito secco. Pronto per il suo debutto a Goodison Park, ecco le prime parole dicome tecnico dell’: “Per me è un...

Frankè il nuovo allenatore dell'. Dopo le voci sempre più insistenti che da qualhe ora si rincorrevano dall'Inghilterra, il club di Liverpool ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex ...Commenta per primo L'ha ufficializzato la nomina di Frankcome nuovo allenatore. L'ex Chelsea ha firmato un contratto fino a giugno 2024.Frank Lampard è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Everton, subentrato a stagione in corso a Rafa Benitez. L’ex centrocampista inglese, con esperienza in panchina al Chelsea tra il 2019 e il 2021, ...Former England midfielder Frank Lampard has been appointed Everton manager on a two-and-a-half-year deal. The 43-year-old replaces Rafael Benitez, who was sacked earlier this month after one win in 13 ...