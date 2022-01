Corte dei Conti Ue: “Tasse e sovvenzioni non in linea con gli obiettivi climatici. 15 Stati danno più aiuti alle fonti fossili che alle rinnovabili” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Se Continuano a sovvenzionare le fonti fossili e a tassare pochissimo il carbone, i Paesi Ue perderanno un’occasione per fare passi avanti nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione. A partire dal taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. Basti dire che gli aiuti ai combustibili inquinanti ammontano ancora ad oltre 55 miliardi di euro all’anno e sono rimasti quasi costanti negli ultimi dieci anni, nonostante gli impegni ad eliminarli gradualmente. In 15 Stati membri – compresa la Francia – valgono più di quelli riservati alle energie rinnovabili. Le aliquote fiscali sui diversi prodotti energetici, poi, non tengono conto delle emissioni di carbonio e dunque del loro costo ambientale. A mettere in fila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Senuano a sovvenzionare lee a tassare pochissimo il carbone, i Paesi Ue perderanno un’occasione per fare passi avanti nel raggiungimento deglidell’Unione. A partire dal taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. Basti dire che gliai combustibili inquinanti ammontano ancora ad oltre 55 miliardi di euro all’anno e sono rimasti quasi costanti negli ultimi dieci anni, nonostante gli impegni ad eliminarli gradualmente. In 15membri – compresa la Francia – valgono più di quelli riservatienergie. Le aliquote fiscali sui diversi prodotti energetici, poi, non tengono conto delle emissioni di carbonio e dunque del loro costo ambientale. A mettere in fila ...

