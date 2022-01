Camorra | minacce a operaio | “Qui è Casale e tu hai figli…”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCasal di Principe (Ce) – “Qui è, sai come funziona. Tu hai moglie e”. E’ quello che si è sentito dire un dipendente della Sae, società casertana di smaltimento degli oli esausti, il cui titolare è stato vittima di un boicottaggio architettato da un imprenditore rivale che, secondo la DDA di Napoli, si è rivolto ad elementi di spicco della mafiase per impossessarsi dei suoi 140 clienti ed estrometterlo così dagli affari. Il dipendente della Sae che ha ricevuto le, malgrado avesse veramente bisogno di lavorare per mantenere la sua famiglia (ha moglie e due figli), chiese addirittura di essere licenziato per poi essere spostato in altre zone del Casertano; ma a Casal di Principe non c’è voluto più tornare per il grande spavento preso. Ad avvicinarlo fu Aldo Nobis, 52 ...