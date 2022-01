Calciomercato | Brentford Ecco Eriksen ' Non vedo l' ora di iniziare'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il centrocampista danese pronto a rientrare in campo: "Ci vediamo presto" ROMA - "Sono felice di annunciarvi che ho firmato con il. Nonl'ora di, ci vediamo presto". Così, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Brentford

Il Brentford occupa attualmente la 14esima posizione in classifica con 23 punti. . mra/mc/red 31 - Gen - 22 15:11 31 gennaio 2022 Christian Eriksen ha firmato il contratto con il Brentford e tornerà in campo dopo l'arresto cardiaco che lo ha colto durante Euro2020. Calciomercato, Christian Eriksen pronto a ripartire dalla Premier League. Firmerà con il Brentford. Più forte di qualsiasi avversità: sono passati sette mesi da quando il tempo per Christian Eriksen s ...