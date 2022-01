Calcio: Juventus, Ramsey in prestito ai Glasgow Rangers (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Aaron Ramsey è pronto per salutare la Juventus. Visite mediche superate con i Glasgow Rangers da parte del 31enne gallese e intesa totale tra i due club per il prestito con diritto di riscatto. Manca solo l'annuncio ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Aaronè pronto per salutare la. Visite mediche superate con ida parte del 31enne gallese e intesa totale tra i due club per ilcon diritto di riscatto. Manca solo l'annuncio ufficiale.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, #Zakaria stasera arriva a Torino. Domattina le visite mediche - GiovaAlbanese : Una domenica (di #calciomercato) bestiale. E non è ancora finita. Le ultime sulla #Juventus ?? @Gazzetta_it - Gazzetta_it : La nuova Juve mette già in soggezione. E Agnelli avvia l'operazione centenario. Il commento di Andrea Masala… - TV7Benevento : Calcio: Juventus, Ramsey in prestito ai Glasgow Rangers... - _Sport_Calcio_ : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Deniszakaria8 è un giocatore della Juventus! #WelcomeZak -