Brentford | Eriksen entusiasta | «Non vedo l’ora di cominciare»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Prime parole da calciatore delper ChristianIlha pubblicato su Twitter un video-messaggio di Christianrivolto ai suoi nuovi fan. LE PAROLE – «Ciao a tutti, sono Christian. Sono felice di annunciare che ho firmato per il. Nondi, spero di vedervi molto presto». Things you absolutely love to see ?#FC #Joins pic.twitter.com/FhvDlMLAxL—FC (@FC) January 31, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.