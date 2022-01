Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi a Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante sarà in scena già nella prima serata del Festival sul palco dell’Ariston. Apri tutte le porte: testo e significato A forza di credere che il male passerà Sto passando io E lui resta Mi devo trascinare presto fuori di qua Dai miei pensieri pigri nella testa Fare qualcosa Oppormi all’inerzia e alla sua forza Che rammollisce il corpo mio da dentro Mantenendo rigida la scorza Ogni giorno mi sveglio e provo A dire questo è un giorno nuovo Se funziona o no non lo so forse sì Vai così vai così vai così ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022)lediin gara nella 72esima edizione del Festival di. Il cantante sarà in scena già nella prima serata del Festival sul palco dell’Ariston.leA forza di credere che il male passerà Sto passando io E lui resta Mi devo trascinare presto fuori di qua Dai miei pensieri pigri nella testa Fare qualcosa Oppormi all’inerzia e alla sua forza Che rammollisce il corpo mio da dentro Mantenendo rigida la scorza Ogni giorno mi sveglio e provo A dire questo è un giorno nuovo Se funziona o no non lo so forse sì Vai così vai così vai così ...

