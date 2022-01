Vessicchio a Sanremo con Le Vibrazioni

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo giorni complicati in cui il maestro ha rischiato di dover dare forfait aè arrivato l'annuncio:è risultato negativo al Covid

... oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà. Il maestro, uno dei volti storici del Festival di, ...... oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà. Il maestro, uno dei volti storici del Festival di, ...Sanremo 2022 è ai blocchi di partenza. Archiviate le elezioni del presidente della Repubblica, è il momento di concentrarsi sulla 72esima edizione del Festival che ...Sospiro di sollievo per Amadeus. Beppe Vessicchio è guarito dal Covid-19 e sarà al Festival di Sanremo 2022. Il direttore d'orchestra sta bene e presto raggiungerà la città ligure. Alla kermesse music ...