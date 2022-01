Scherma | Coppa del Mondo 2022 | sciabolatrici azzurre sul podio a Plovdiv

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo ilnell’individuale di Rossella Gregorio, l’Italia ne festeggia un secondo nella prova a squadra di sciabola femminile nella tappa didel. Il quartetto composto proprio dalla stessa Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio e Benedetta Taricco ha chiuso al terzo posto. Lesi erano fermate in semifinale contro la Francia, venendo sconfitte per 45-23. Successivamente l’Italia si è presa un posto sulcon una bella e netta vittoria contro la Bulgaria, che era stata capace di superare la Russia negli ottavi, battuta per 45-29. In finale è stata poi la Francia ad imporsi sul sorprendente Azerbaigian per 45-39, con Manon Apithy-Brunet che si è presa la rivincita su Anna Bashta dopo l’individuale di ieri, che ha aveva visto l’azera imporsi ...