Porto Santo Stefano (GR): rave party sventato dai carabinieri, individuato con controlli sul web (Di domenica 30 gennaio 2022) Numerosi giovani fermati, provenienti anche da zone diverse dal grossetano, hanno confermato che stavano recandosi a una festa proprio nel luogo individuato dai carabinieri. Sono stati convinti a desistere. Continua l'azione di controllo dei militari dell'Arma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) Numerosi giovani fermati, provenienti anche da zone diverse dal grossetano, hanno confermato che stavano recandosi a una festa proprio nel luogodai. Sono stati convinti a desistere. Continua l'azione di controllo dei militari dell'Arma L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Porto Santo Stefano (GR): rave party sventato dai carabinieri, individuato con controlli sul web - GrossetoNotizie : I Carabinieri sventano un rave party in Maremma: fermati ed identificati numerosi giovani - giglionews : Il nostro sguardo sull'Argentario, live dall'imbarco dei traghetti a Porto Santo Stefano - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria R- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria piena di grazia,… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria R- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria piena di grazia,… -