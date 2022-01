Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 31 gennaio al 6 febbraio (Di domenica 30 gennaio 2022) ARIETE – Amore. Venere è ancora nervosa, forse è necessario fare qualcosa di più per ritrovare la fiducia persa nel passato. I rapporti faticano a spiccare il volo soprattutto se vivete una storia incerta o con una persona impegnata. Se la vostra storia d’amore ha attraversato un periodo difficile, in questa settimana dovete evitare ulteriori conflitti. Lavoro. Se siete alla ricerca di una gratifica, arriverà in questi giorni. In effetti, il mese di febbraio porta soluzioni. Non lasciatevi condizionare da progetti a lunga scadenza o iniziative pericolose. ??? TORO – Amore. È una settimana caratterizzata da una bella Venere, che porta riferimenti utili per il futuro. Iniziate a fare amicizie e frequentate più gente che potete. Siete una persona che amate i rapporti chiari. Non manca la possibilità di parlare con il partner e ... Leggi su cityroma (Di domenica 30 gennaio 2022) ARIETE – Amore. Venere è ancora nervosa, forse è necessario fare qualcosa di più per ritrovare la fiducia persa nel passato. I rapporti faticano a spiccare il volo soprattutto se vivete una storia incerta o con una persona impegnata. Se la vostra storia d’amore ha attraversato un periodo difficile, in questadovete evitare ulteriori conflitti. Lavoro. Se siete alla ricerca di una gratifica, arriverà in questi giorni. In effetti, il mese diporta soluzioni. Non lasciatevi condizionare da progetti a lunga scadenza o iniziative pericolose. ??? TORO – Amore. È unacaratterizzata da una bella Venere, che porta riferimenti utili per il futuro. Iniziate a fare amicizie e frequentate più gente che potete. Siete una persona che amate i rapporti chiari. Non manca la possibilità di parlare con il partner e ...

